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Футбол

"Он будет запасным": Ямаль - о Кукурелье в Реале

Поддразнил новичка "сливочных" перед первым матчем сезона.
Сегодня, 15:49       Автор: Валентина Чорноштан
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер сборной Испании и Барселоны Ламин Ямаль в шутливой форме высказался о будущих противостояниях со своим напарником по сборной Марком Кукурельей.

Испанец на пресс‑конференции поделился, что сказал Марку после того, как узнал о его переходе в мадридский Реал.

Он отметил, что поддразнивал защитника на фоне подготовки к Эль-Класико.

Я сказал ему, что он выйдет в стартовом составе на первый матч, но станет запасным во втором, потому что я съем его заживо.

К слову, Реал готов продать Камавинга в клуб АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Кукурелья Ламин Ямаль

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