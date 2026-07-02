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Футбол

Реал готов продать Камавинга в клуб АПЛ

Моуринью не устраивает француз.
Сегодня, 14:45       Автор: Валентина Чорноштан
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Реал Мадрид предпринимает действия, чтобы продать Эдуардо Камавингу.

Отмечается, что испанский гранд уже вышел на Манчестер Сити с предложением по французскому хавбеку, пишет Marca.

В свою очередь "горожане", рассмотрев этот трансфер, дали "зелёный свет" на переход, и сейчас между клубами ведутся соответствующие переговоры.

Добавим, что главный тренер Реала Жозе Моуринью заявил, что продажа 23-летнего француза может стать частью трансферной перестройки команды.

К слову, Гринвуд может покинуть Марсель уже этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Жозе Моуринью Эдуардо Камавинга

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