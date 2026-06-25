Кукурелья намекнул на переход еще одного игрока Челси в Реал

Поделился впечатлениями от перехода в стан "сливочных".

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал свой переход в Реал из Челси. Он заявил, что сам факт интереса со стороны Жозе Моуринью стал для него предметом гордости.

Когда тебе звонит такой тренер, как Моуринью, это повод для гордости. Он написал мне, а потом позвонил. Для него очень важно, что он звонит и рассказывает о своих планах. Я с нетерпением жду начала работы с ним. Я в отличной форме и очень жду возможности играть за Реал.

Также Кукурелья высказался о возможном переходе его напарника по лондонской команде аргентинца Энцо Фернандеса.

Он поздравил меня с подписанием контракта. Надеюсь, это произойдёт. Я был бы очень рад. Мы были очень счастливы в Челси, и возможность подписать контракты с Реалом в одно лето… Надеюсь, ему повезёт, и он станет игроком Реала.

К слову, новый наставник испанского гранда высказался о влиянии эль‑класико раньше и сейчас.

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