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Футбол

Моуринью уничтожил Барселону одним предложением

Также заявил, что Класико потеряло свою магию.
Сегодня, 09:23       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Жозе Моуринью дал эксклюзивное интервью для издания Vanity Fair, в котором поделился мыслями о главном сопернике Реала — Барселоне.

Реал – лучший клуб в мире. Барселона – один из лучших после Мадрида.

Португальский специалист также поделился мыслями о главном матче чемпионата Испании — Эль‑класико. Он подчеркнул, что в современном футболе класико уже не такое, как раньше.

Класико воспринимается уже не так, как раньше. Мир замирал. Не только Мадрид, Барселона или Испания – весь мир. Люди ждали этих матчей. Криштиану и Месси были кумирами. Они были двумя лучшими игроками мира.

К слову, стало известно, что с приходом Моуринью Реал рассмотрит продажу двух ключевых французов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Жозе Моуринью Эль-Класико

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