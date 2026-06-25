Моуринью уничтожил Барселону одним предложением

Также заявил, что Класико потеряло свою магию.

Главный тренер мадридского Реала Жозе Моуринью дал эксклюзивное интервью для издания Vanity Fair, в котором поделился мыслями о главном сопернике Реала — Барселоне.

Реал – лучший клуб в мире. Барселона – один из лучших после Мадрида.

Португальский специалист также поделился мыслями о главном матче чемпионата Испании — Эль‑класико. Он подчеркнул, что в современном футболе класико уже не такое, как раньше.

Класико воспринимается уже не так, как раньше. Мир замирал. Не только Мадрид, Барселона или Испания – весь мир. Люди ждали этих матчей. Криштиану и Месси были кумирами. Они были двумя лучшими игроками мира.

К слову, стало известно, что с приходом Моуринью Реал рассмотрит продажу двух ключевых французов.

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