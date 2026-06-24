Реал открыт к предложениям по двум французам

Реал этим летом рассматривает продажу Эдуардо Камавинги или Орельена Чуамени.

По имеющейся информации, испанский клуб допускает продажу одного из центральных полузащитников, из‑за того, что хочет освободить место в составе для более креативного игрока.

Отмечается, что реальным кандидатом на трансфер является Чуамени. Руководство "сливочных" готово изучить предложения по 26‑летнему хавбеку, передает The Athletic.

А вот его напарник по полузащите Эдуардо Камавинга вряд ли покинет клуб. К тому же он заявил боссам Реала, что намерен остаться в команде на следующий сезон.

Ранее стало известно, продолжит ли карьеру украинский голкипер в Реале.

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