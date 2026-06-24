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Реал открыт к предложениям по двум французам

Клуб готов продать Чуамени этим летом.
Сегодня, 14:23       Автор: Валентина Чорноштан
Эдуардо Камавинга и Орельен Чуамени / Getty Images
Эдуардо Камавинга и Орельен Чуамени / Getty Images

Реал этим летом рассматривает продажу Эдуардо Камавинги или Орельена Чуамени.

По имеющейся информации, испанский клуб допускает продажу одного из центральных полузащитников, из‑за того, что хочет освободить место в составе для более креативного игрока.

Отмечается, что реальным кандидатом на трансфер является Чуамени. Руководство "сливочных" готово изучить предложения по 26‑летнему хавбеку, передает The Athletic.

А вот его напарник по полузащите Эдуардо Камавинга вряд ли покинет клуб. К тому же он заявил боссам Реала, что намерен остаться в команде на следующий сезон.

Ранее стало известно, продолжит ли карьеру украинский голкипер в Реале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдуардо Камавинга Орельен Чуамени

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