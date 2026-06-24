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Известно, продолжит ли карьеру Лунин в Реале

Украинский вратарь продолжит быть дублёром Куртуа.
Сегодня, 13:32       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Андрей Лунин, вероятнее всего, останется в Реале. Об этом передаёт The Athletic.

По данным источника, несмотря на приход Жозе Моуринью на пост главного тренера, украинский голкипер остаётся в составе мадридцев.

Однако роль Лунина не изменится: в новом сезоне всё так же Тибо Куртуа будет основным вратарём, а Андрей - его дублёром.

Напомним, что контракт украинца с Реалом действует до 2030 года, а бельгийца - до 2027 года.

К слову, Манчестер Сити проявляет интерес к защитнику Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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