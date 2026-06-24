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Футбол

Манчестер Сити проявляет интерес к защитнику Челси

Еще рассматривает Ливраменто как варианты усиления.
Сегодня, 13:08       Автор: Валентина Чорноштан
Мало Гюсто / Getty Images
Мало Гюсто / Getty Images

Защитник Челси Мало Гюсто этим летом может сменить лондонскую команду на клуб из Манчестера.

Манчестер Сити продолжает поиск усиления на правый фланг обороны и рассматривает подписание Гюсто.

Добавим, что француз обойдётся горожанам более чем в 45 миллионов фунтов. Соглашение защитника с Челси рассчитано до лета 2030 года.

Однако в случае, если у Сити не получится подписать Мало, у них в шорт-листе ещё находится защитник Ньюкасла Валентино Ливраменто.

Тем временем Челси  обошёл Интер и забирает лучшего защитника Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити

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