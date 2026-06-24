Манчестер Сити проявляет интерес к защитнику Челси
Защитник Челси Мало Гюсто этим летом может сменить лондонскую команду на клуб из Манчестера.
Манчестер Сити продолжает поиск усиления на правый фланг обороны и рассматривает подписание Гюсто.
Добавим, что француз обойдётся горожанам более чем в 45 миллионов фунтов. Соглашение защитника с Челси рассчитано до лета 2030 года.
Однако в случае, если у Сити не получится подписать Мало, у них в шорт-листе ещё находится защитник Ньюкасла Валентино Ливраменто.
Manchester City hold an interest in Chelsea right-back Malo Gusto. #MCFC want to add a new right-back. Several targets being explored. Tino Livramento another name on the shortlist.— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 24, 2026
Chelsea value Gusto at £45m+. A sale this summer is not discounted, especially following the… pic.twitter.com/L4dnrw7hhT
Тем временем Челси обошёл Интер и забирает лучшего защитника Серии А.
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