Кроос нашел работу после завершения карьеры

35-летний Тони Кроос отдохнул от большого футбола. Чемпион мира-2014 объявил о начале работы в агентской сфере в Instagram.

Титулованный немец стал акционером компании Sports360. Агентство представляло интересы Крооса в годы игровой карьеры. Сейчас к самым ценным активам конторы относятся Алан Варела, Ангело Штиллер и Вангелис Павлидис.

"Я рад стать партнером в семье Sports360 после моей активной карьеры. Я буду давать советы некоторым игрокам на их спортивном пути и делиться собственным опытом", – заявил Кроос.

Культовый хавбек повесил бутсы на гвоздь после Евро-2024. В финальный сезон карьеры он в четвертый раз стал чемпионом Испании и завоевал пятый трофей Лиги чемпионов с мадридским Реалом.

К слову, ранее Реал согласовал с Асенсио новый контракт.

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