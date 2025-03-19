Реал согласовал новый контракт с сенсационным воспитанником

22-летний Рауль Асенсио продолжит выступления на Сантьяго Бернабеу. Мадридский Реал договорился о новом договоре с центрбеком, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Переговоры между сторонами вышли на финишную прямую. Все детали контракта защитник и клуб согласуют в ближайшие недели. Асенсио гарантированно останется в Реале и даже не рассматривал другие карьерные варианты.

Центрбек сумел проявить себя лишь в нынешнем сезоне. На фоне эпидемии травм в рядах "сливочных" он пробился в основу команды Карло Анчелотти. На этот момент Асенсио провел 29 матчей во всех турнирах за Реал.

К слову, испанская Барселона определилась с приоритетами на грядущее лето.

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