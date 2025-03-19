Барселона определилась с целями на летнее трансферное окно

Барселона наконец четко определила цели на следующее трансферное окно, утверждает Relevo.

По информации издания, Деку сейчас ищет опытного вингера, который зарекомендовал себя в топ-5 лигах.

У спортивного директора уже есть несколько вариантов, но все сделки оцениваются минимум в 60-70 млн евро.

Также клуб хотел бы подписать универсального полузащитника, способного играть на обоих флангах. Однако проблема в том, что Барселона все еще не знает, каким бюджетом будет располагать.

Если клубу удастся взять титул и выиграть Лигу чемпионов, это существенно облегчит трансферное окно.

Ранее также сообщалось, что экс-форвард Атлетико жалеет об уходе из мадридского клуба.

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