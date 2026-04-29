Лидер Ромы может вернуться на родину

Пауло Дибала уже договорился с Бока Хуниорс.
Сегодня, 19:04       Автор: Андрей Безуглый
Пауло Дибала / Getty Images

Нападающий Ромы Пауло Дибала может покинуть клуб летом, пишет ESPN.

По информации издания, 32-летний аргентинец устно согласовал свой переход с Бока Хуниорс.

Напомним, что предстоящий летом Дибала станет свободным агентом, потому аргентинскому клубу легко будет пригласить нападающего к себе.

Пауло Дибала является воспитанником Институто, откуда позднее перешел в Палермо, где и началась его европейская карьера.

Ранее также сообщалось, что Барселона может "ограбить" неудачника АПЛ.

