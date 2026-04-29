Гран-при Майами может пройти в штормовых условиях

Гонка может пройти в грозу.

На Гран-при Майами может быть плохая погода, пишет RacingNews365.

Перед воскресной гонкой ожидается сильная гроза. Шторм движется сейчас с севера континента в сторону Кубы.

Непогода как раз должна добраться до Майами на выходных.

При этом, ожидается, что все сессии, кроме самой гонки, пройдут в хороших условиях. Без дождя и при температуре около 30 градусов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!