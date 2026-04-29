Русский Українська
Гран-при Майами может пройти в штормовых условиях

Гонка может пройти в грозу.
Сегодня, 18:32       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Майами / Getty Images
На Гран-при Майами может быть плохая погода, пишет RacingNews365.

Перед воскресной гонкой ожидается сильная гроза. Шторм движется сейчас с севера континента в сторону Кубы.

Непогода как раз должна добраться до Майами на выходных.

При этом, ожидается, что все сессии, кроме самой гонки, пройдут в хороших условиях. Без дождя и при температуре около 30 градусов.

Ранее также сообщалось, что сезон-2027 начнется с Бахрейна.

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
