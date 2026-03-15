Милан подготовил контракт для звездного ветерана

Спортивный директор Милана Игли Таре заявил, что клуб уже подготовил новый контракт для Луки Модрича.

Напомним, что текущее соглашение хорвата истекает этим летом. Но сам Модрич будто бы не против остаться.

"Россонери" же в восторге от вклада футболиста и уже готовы продлить с ним контракт.

Одно можно сказать наверняка. Лука очень любит Милан, и Милан тоже очень любит Луку. Думаю, ему будет легко принять решение. Контракт готов, если он этого захочет – у нас есть опция продления на один год, – но он должен сам принять осознанное решение. Ему нравится играть за эту команду

Накануне, напомним, Интер неожиданно потерял очки.

