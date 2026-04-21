Модрич 14-й раз в карьере признан лучшим футболистом Хорватии

Полузащитник Милана получил награду десятый год подряд.

Полузащитник Милана Лука Модрич был признан лучшим футболистом Хорватии по итогам 2025 года.

40-летний хавбек удостоился этой награды уже в 14-й раз в карьере и десятый год подряд.

Приз игроку вручили на тренировочной базе Милана, а награду ему передал бывший защитник "россонери" и сборной Хорватии Дарио Шимич.

Last Friday, Luka Modrić received his Croatian Football of the Year award from the Croatian FA! A huge honour and we are so proud of him 🇭🇷❤️@HNS_CFF pic.twitter.com/7eh91yzAoT — AC Milan (@acmilan) April 20, 2026

Отметим, что в нынешнем сезоне Модрич провел в составе Милана во всех турнирах 35 матчей, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан подготовил Модричу контракт на следующий сезон.

