Модрич 14-й раз в карьере признан лучшим футболистом Хорватии
Полузащитник Милана Лука Модрич был признан лучшим футболистом Хорватии по итогам 2025 года.
40-летний хавбек удостоился этой награды уже в 14-й раз в карьере и десятый год подряд.
Читай также: Модрич: Если бы я не был футболистом, я бы хотел стать официантом
Приз игроку вручили на тренировочной базе Милана, а награду ему передал бывший защитник "россонери" и сборной Хорватии Дарио Шимич.
Last Friday, Luka Modrić received his Croatian Football of the Year award from the Croatian FA! A huge honour and we are so proud of him 🇭🇷❤️@HNS_CFF pic.twitter.com/7eh91yzAoT— AC Milan (@acmilan) April 20, 2026
Отметим, что в нынешнем сезоне Модрич провел в составе Милана во всех турнирах 35 матчей, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Милан подготовил Модричу контракт на следующий сезон.
