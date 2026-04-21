iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Модрич 14-й раз в карьере признан лучшим футболистом Хорватии

Полузащитник Милана получил награду десятый год подряд.
Сегодня, 18:32       Автор: Игорь Мищук
Лука Модрич получил награду / AC Milan
Полузащитник Милана Лука Модрич был признан лучшим футболистом Хорватии по итогам 2025 года.

40-летний хавбек удостоился этой награды уже в 14-й раз в карьере и десятый год подряд.

Приз игроку вручили на тренировочной базе Милана, а награду ему передал бывший защитник "россонери" и сборной Хорватии Дарио Шимич.

Отметим, что в нынешнем сезоне Модрич провел в составе Милана во всех турнирах 35 матчей, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан подготовил Модричу контракт на следующий сезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Лука Модрич

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Синьтун, Хиггинс и Цзюньху вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Челси, Жироны, Интера и полуфинал Кубка Украины
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Украина19:59
Динамо разгромило Буковину на пути в финал Кубка Украины
Украина19:37
Игрока Буковины забрала со стадиона скорая во время матча с Динамо
Бокс18:59
Экс-чемпион двух дивизионов провалил тест на допинг перед боем
Европа18:32
Модрич 14-й раз в карьере признан лучшим футболистом Хорватии
Европа17:59
Довбик пройдет обследование для определения сроков восстановления
Украина17:30
Суперлига: Киев-Баскет вышел в финал плей-офф, где встретится с Днепром
Бокс16:58
Усик сохраняет лидерство в рейтинге P4P от The Ring, Наваррете поднялся в топ-10
Киберспорт16:30
NaVi вылетели с PGL Wallachia
Украина16:20
Кубок Украины: Буковина и Динамо определят первого финалиста
Бокс14:58
Уордли отверг значение боя между Усиком и Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK