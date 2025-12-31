Модрич: Если бы я не был футболистом, я бы хотел стать официантом

Хавбек Милана Лука Модрич признался, что мечтал стать официантом.

Хорватский хавбек заявил, что ему всегда нравился ресторанный бизнес, и он бы посвятил себя ему, если бы не стал футболистом.

При этом Модричу хватило бы даже быть официантом, хотя он и не любит мыть посуду.

Мне нравится нормальность. Нормальная семья, нормальная жизнь, мелочи. Я не чувствую себя особенным. За всю жизнь я ни разу не думал, что я выше кого-то другого. Если бы я не был футболистом, я бы хотел стать официантом. Я был в этом хорош, мне это нравилось. Я учился в школе гостиничного бизнеса. На первом году обучения мы практиковались в ресторане Marina в Задаре, где проводились свадебные обеды. Я подавал напитки, а на хорватских свадьбах много пьют. Единственное, что мне не нравилось, – это мыть посуду

Ранее также сообщалось, что Килиан Мбаппе вылетел с травмой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!