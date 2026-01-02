iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Модрич сравнил Аллегри с Анчелотти

Рассказал о своих отношениях с тренером Милана.
Сегодня, 10:40       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник Милана Лука Модрич рассказал о том, какие у него отношения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

"Я не могу ничего сказать, пока он не выйдет из комнаты! Если без шуток, у него невероятный характер. Он немного похож на Анчелотти — эмоциональный, веселый и любит пошутить. Но на поле, как тренер, он мастер. Он разбирается в футболе, как немногие. Ранее я не был с ним так хорошо знаком, но теперь я счастлив, что он мой тренер", — цитирует слова футболиста Corriere della Sera.

Также хорват высказался о работе со своим бывшим тренером Карло Анчелотти:

Карло — номер один, трудно подобрать слова. За его манеру держаться, а не только за качества на скамейке. Мы много говорили о Милане и о городе, когда были в Реале. Для него это место тоже было особенным.

Я помню, как мы познакомились. Я был один в городе. Он позвонил мне и сказал: “Давай поужинаем вместе”. Мы говорили часами обо всем на свете: о футболе, о семье, о жизни. Обычно тренеры не доверяют своим игрокам. Но он доверяет.

К слову, бывший партнер Модрича в Реале раскритиковал оборону команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич

Статьи по теме

Модрич: Если бы я не был футболистом, я бы хотел стать официантом Модрич: Если бы я не был футболистом, я бы хотел стать официантом
Модрич может присоединиться к Месси и Роналду. Все дело в Мундиале Модрич может присоединиться к Месси и Роналду. Все дело в Мундиале
40-летний ветеран может получить новый контракт 40-летний ветеран может получить новый контракт
Модрич готовится к возвращению в мадридский Реал Модрич готовится к возвращению в мадридский Реал

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: пройдут два матча в чемпионатах Испании и Италии
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Европа12:59
Чемпион мира-2014 принял решение о своем будущем
Европа12:57
Переговоры продолжаются. Милан увеличил цену за Нкунку
Киберспорт12:40
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
Бокс12:34
Уайлдер рассказал, как победит Усика: Моя правая рука главный ингредиент успеха
Формула 112:13
В Ред Булл изменили логотип перед новым сезоном
Европа11:49
Драма в Лондоне. Рахим Стерлинг ищет новую команду
НХЛ11:33
Защитник Айлендерс превзошёл достижение которое держалось с 1983 года
НБА10:58
Вембаньяма получил травму колена, но серьёзных повреждений нет
Европа10:40
Модрич сравнил Аллегри с Анчелотти
Бокс10:20
WBA обновила рейтинг лучших боксеров в тяжелом весе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK