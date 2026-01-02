Модрич сравнил Аллегри с Анчелотти

Полузащитник Милана Лука Модрич рассказал о том, какие у него отношения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

"Я не могу ничего сказать, пока он не выйдет из комнаты! Если без шуток, у него невероятный характер. Он немного похож на Анчелотти — эмоциональный, веселый и любит пошутить. Но на поле, как тренер, он мастер. Он разбирается в футболе, как немногие. Ранее я не был с ним так хорошо знаком, но теперь я счастлив, что он мой тренер", — цитирует слова футболиста Corriere della Sera.

Также хорват высказался о работе со своим бывшим тренером Карло Анчелотти:

Карло — номер один, трудно подобрать слова. За его манеру держаться, а не только за качества на скамейке. Мы много говорили о Милане и о городе, когда были в Реале. Для него это место тоже было особенным. Я помню, как мы познакомились. Я был один в городе. Он позвонил мне и сказал: “Давай поужинаем вместе”. Мы говорили часами обо всем на свете: о футболе, о семье, о жизни. Обычно тренеры не доверяют своим игрокам. Но он доверяет.

