Куртуа указывает на слабые стороны обороны Реала

Голкипер мадридского Реала критикует защиту команды, сообщает El Nacional.

По информации издания, Тибо Куртуа часто резко высказывается в адрес защитников Реала, особенно под критику попадает Дин Хейсен.

Отмечается, что бельгийскому вратарю надоело, что из-за плохой работы защиты у него больше работы на воротах.

Напомним, что Дин Хейсен перешел в Реал летом 2025 года за 60 миллионов евро из Борнмута.

