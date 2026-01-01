iSport.ua
Куртуа указывает на слабые стороны обороны Реала

Голкипер устал спасать команду.
Сегодня, 14:04       Автор: Валентина Чорноштан
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер мадридского Реала критикует защиту команды, сообщает El Nacional.

По информации издания, Тибо Куртуа часто резко высказывается в адрес защитников Реала, особенно под критику попадает Дин Хейсен.

Отмечается, что бельгийскому вратарю надоело, что из-за плохой работы защиты у него больше работы на воротах.

Напомним, что Дин Хейсен перешел в Реал летом 2025 года за 60 миллионов евро из Борнмута.

Добавим, что СМИ раскрыли важную деталь контракта Симеоне с мадридским Атлетико.

