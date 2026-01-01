iSport.ua
Стала известна новая деталь контракта Симеоне с Атлетико

Раскрыта важная деталь действующего договора.
Сегодня, 12:03       Автор: Валентина Чорноштан
Диего Симоне / Getty Images
Диего Симоне / Getty Images

Издание Marca раскрыло один из пунктов контракта Диего Симеоне с мадридским Атлетико.

На текущий момент аргентинский специалист имеет контракт с испанским клубом до лета 2027 года, однако Атлетико намерен предложить аргентинцу новый договор.

По данным источника, в текущем контракте Симеоне есть пункт, позволяющий любой из сторон досрочно расторгнуть соглашение, начиная с июня.

Отмечается, что в этом случае будет выплачена заранее оговорённая сумма.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал определился с будущим резервиста состава.

