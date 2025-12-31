iSport.ua
Реал определился с будущим резервиста

Участник КАН-2025 узнал приговор "сливочных".
Сегодня, 16:13       Автор: Антон Федорцив
Браим Диас / Getty Images
Браим Диас / Getty Images

Полузащитник Браим Диас продолжит выступления за мадридский Реал. Королевский клуб подпишет новый контракт с хавбеком, сообщает Cadena SER.

Марокканца будет ждать договор до лета 2030 года. "Сливочные" немного повысят оклад Браима и предусмотрят ряд бонусов. Кроме того, уроженец Малаги получит больше игровой практики.

В нынешнем сезоне Диас провел 18 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 гол и 2 ассиста. В середине декабря он отправился в лагерь сборной Марокко. Статистика на Кубке африканских наций – 3 матча, 3 мяча.

Тем временем экс-капитан Реала Серхио Рамос ведет переговоры с представителем французской Лиги 1.

