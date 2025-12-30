iSport.ua
Футбол

Французский клуб ведет переговоры с легендой Реала

Серхио Рамос намерен вернуться в Европу.
Вчера, 21:59       Автор: Игорь Мищук
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Легендарный экс-защитник мадридского Реала Серхио Рамос может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

После истечения контракта с мексиканским Монтерреем 39-летний футболист не собирается завершать выступления и хочет продолжить играть на высоком уровне в конкурентном европейском чемпионате.

Читай также: Легенда Реала собрался вернуться в Европу ради ЧМ-2026

Как сообщает Onze Mondial, у испанского защитника появился вариант перехода в Ниццу, которая уже начала переговоры с опытным игроком.

Состав французской команды Рамос может пополнить в статусе свободного агента, поскольку срок действия его контракта с Монтерреем истекает 31 декабря.

Ранее сообщалось, что услуги Рамоса также были предложены Милану.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы ницца Серхио Рамос

