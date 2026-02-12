Голкипер Зари сообщил о сорвавшемся трансфере в клуб Ла Лиги
Голкипер луганской Зари Александр Сапутин рассказал, что мог продолжить карьеру в составе представителя испанской Ла Лиги.
По словам 22-летнего украинского вратаря, во время зимнего трансферного окна интерес к нему проявляла Валенсия.
Читай также: Заря подписала хорватского вингера
"Да, ко мне поступает немало предложений из топ-чемпионатов. Я максималист и очень рад этому. Верю, что рано или поздно я окажусь в таком чемпионате. По крайней мере, со своей стороны я делаю все возможное для этого.
Насколько я знаю, интерес был, Валенсия рассматривала возможность такого трансфера, но клубы не достигли консенсуса по этому вопросу", - рассказал Сапутин в интервью Football.ua.
В нынешнем сезоне Сапутин провел за Зарю 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов, а в пяти поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что Заря продлила контракт с одним из лидеров гонки бомбардиров УПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!