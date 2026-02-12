iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Голкипер Зари сообщил о сорвавшемся трансфере в клуб Ла Лиги

Александр Сапутин мог перейти в Валенсию.
Сегодня, 17:52       Автор: Игорь Мищук
Александр Сапутин / Getty Images
Александр Сапутин / Getty Images

Голкипер луганской Зари Александр Сапутин рассказал, что мог продолжить карьеру в составе представителя испанской Ла Лиги.

По словам 22-летнего украинского вратаря, во время зимнего трансферного окна интерес к нему проявляла Валенсия.

Читай также: Заря подписала хорватского вингера

"Да, ко мне поступает немало предложений из топ-чемпионатов. Я максималист и очень рад этому. Верю, что рано или поздно я окажусь в таком чемпионате. По крайней мере, со своей стороны я делаю все возможное для этого.

Насколько я знаю, интерес был, Валенсия рассматривала возможность такого трансфера, но клубы не достигли консенсуса по этому вопросу", - рассказал Сапутин в интервью Football.ua.

В нынешнем сезоне Сапутин провел за Зарю 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов, а в пяти поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Заря продлила контракт с одним из лидеров гонки бомбардиров УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря трансферы валенсия Александр Сапутин

Статьи по теме

Жирона подписала конкурента Крапивцову Жирона подписала конкурента Крапивцову
Черноморец вернул в Украину известного голкипера Черноморец вернул в Украину известного голкипера
Сбежавший из Вереса легионер трудоустроился в Азербайджане Сбежавший из Вереса легионер трудоустроился в Азербайджане
Милан нацелился на лидера атак Фиорентины Милан нацелился на лидера атак Фиорентины

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет с Арсеналом, первый полуфинал Кубка Испании
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Европа22:33
Бывшая звезда сборной Англии перебрался в чемпионат Нидерландов
Европа21:37
Ноттингем может возглавить бывшей тренер другого неудачника АПЛ
Формула 121:07
Ферстаппен раскритиковал новые болиды
Олимпийские игры20:40
Украина финишировала с лучшим результатом в истории в смешанной санной эстафете
Биатлон20:02
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
Лига наций19:55
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/27
Бокс19:45
WBC принял официальное решение по поводу боя Усика с Кабайелом
Европа18:58
Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян
Другие страны18:43
Аль-Хилаль убрал из заявки дорогостоящего игрока ради Бензема
Украина18:30
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK