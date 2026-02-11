Жирона подписала конкурента Крапивцову

Бывший вратарь Марселя Рубен Бланко пополнил состав Жироны.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 30-летний голкипер подписал контракт до конца текущего сезона.

Новичок присоединился к Жироне в статусе свободного агента после того, как в середине января покинул Марсель.

Это подписание связано в серьезной травмой арендованного у Барселоны голкипера Марка-Андре тер Штегена, который может пропустить до трех месяцев.

Одним из конкурентов испанца в Жироне будет украинский вратарь Владислав Крапивцов.

Отметим, что Бланко два года не имел игровой практики, а свой последний матч провел еще в феврале 2024 года.

