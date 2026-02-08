iSport.ua
Жирона на последних минутах упустила победу над Севильей

Ванат и Цыганков не отметились результативными действиями.
Вчера, 19:10       Автор: Андрей Безуглый
Севилья - Жирона / Getty Images
Севилья - Жирона / Getty Images

В воскресенье, 8 февраля, Севилья принимала дома Жирону. Владислав Ванат и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе.

И сразу же после стартового свистка Лемар и Ринкон разорвали защиту хозяев и открыли счет в матче. Каталонцы попробовали дожать соперника, но больше таких ошибок Севилья не допускала.

До конца тайма команды обменялись еще парой моментов, но в целом, гости выглядели намного уверенней хозяев.

Со стартом второго тайма Ванат отправился на скамейку, а Севилье удалось выравнять игру. Что, однако, привело не к увеличению темпа матча, а наоборот, и во втором тайме команды мало доходили до ворот друг друга.

И только в коменсированное время Жирона наконец допустила ошибку, позволив Кике Саласу сравнять счет и спасти матч для Севильи.

Севилья - Жирона 1:1
Голы: Салас, 90+2 - Лемар, 2

