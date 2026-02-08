Манчестер Юнайтед включил в шорт-лист еще одного дорогого хавбека

Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, утверждает The Telegraph.

Напомним, что летом манкунианцев покинет Каземиро, и команде срочно нужно найти ему замену.

Клуб уже некоторое время интересуется Карлосом Балеба и Эллиотом Андерсеном, однако теперь в этом списке появилось новое имя.

Руководство Манчестер Юнайтед видит в Тонали идеальную замену опытному бразильцу. К тому же у него та же цена, что и у других претендентов - около 100 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Реал может обменяться игроками с английским грандом.

