Ювентус может вернуть в Италию хавбека национальной сборной

Ювентус намерен вернуть Сандро Тонали в Италию, утверждает La Gazzetta dello Sport.

25-летний хавбек, по мнению, Лучао Спаллетти - последий необходимый элемент его команды. Руководство туринцев разделяет восхищение тренера.

Ньюкасл не хотел продавать Тонали, разве что он сам попросит об этом. Но и Ювентус не готов платить огромные деньги, туринцы предпочли бы аренду, где выкуп был бы подвязан к выходу в Лигу чемпионов.

К тому же в Англии игрок получает сильно больше. чем может позволить себе Ювентус. Однако продажа или даже включение в эту сделку Джонатана Дэвида могло бы помочь трансферу.

В текущем сезоне Сандро Тонали провел 24 матча, отличившись четырьмя результативными передачами. Трансфермаркт оценивает его в 75 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Йылдыз выдвинул Ювентусу условия.

