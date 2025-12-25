iSport.ua
Звезда Ювентуса назвал условия для продления контракта

Кенан Йылдыз хочет подтверждения своего статуса и трофеи.
Сегодня, 12:45       Автор: Андрей Безуглый
Кенан Йылдыз / Getty Images
Кенан Йылдыз / Getty Images

Нападающий Ювентуса Кенан Йылдыз готов остаться в Турине, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сейчас клуб прилагает все усилия, чтобы подписать с турецкой звездой новый контракт. За ситуацией внимательно следят Челси и Реал.

Сам Йылдыз не против остаться в клубе, но хочет стать самым высокооплачиваемым игроком. Сейчас турок получает лишь 1,7 млн евро, а просто у клуба 6 млн - как у Джонатана Дэвида.

При этом Ювентус пока готов предложить Кенану не больше 5 млн евро, но с различными бонусами.

Вторым же условием игрока стало повышение конкурентноспособности "старой синьоры" в Италии и Европы. Игрок хочет как минимум бороться за трофеи.

В текущем сезоне Кенан Йылдыз провел 26 матчей, отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Рома готова перехватить игрока у Милана.

