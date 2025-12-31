Ливерпуль следит за очередным 100-миллионным игроком
Кенан Йылдыз также рассматривается как замена Салаху.
Ливерпуль продолжает собирать список кандидатов на замену Мохамеду Салаху.
По информации Tuttosport, мерсисайдцы внимательно следят за вингером Ювентуса Кенан Йылдызом.
У турка сейчас непростые отношения с клубом из-за разногласий касательно нового контракта. Если Кенан решит покинуть Турин - Ливерпуль готов сделать предложение.
Однако даже в таком случае Ювентус просто так не отпустит свою звезду. Текущий контракт игрока рассчитан до 2029 года, а потому клуб оценивает его минимум в 100 млн евро.
В текущем сезоне 20-летний футболист провел 27 матчей, отличившись десятью голами и восемью ассистами.
Ранее также Ювентус отказался продать своего резервиста.
