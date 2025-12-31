Ливерпуль следит за очередным 100-миллионным игроком

Ливерпуль продолжает собирать список кандидатов на замену Мохамеду Салаху.

По информации Tuttosport, мерсисайдцы внимательно следят за вингером Ювентуса Кенан Йылдызом.

У турка сейчас непростые отношения с клубом из-за разногласий касательно нового контракта. Если Кенан решит покинуть Турин - Ливерпуль готов сделать предложение.

Однако даже в таком случае Ювентус просто так не отпустит свою звезду. Текущий контракт игрока рассчитан до 2029 года, а потому клуб оценивает его минимум в 100 млн евро.

В текущем сезоне 20-летний футболист провел 27 матчей, отличившись десятью голами и восемью ассистами.

Ранее также Ювентус отказался продать своего резервиста.

