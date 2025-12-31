Ювентус не отпустил голкипера в середняк Серии A

Вратарь Маттиа Перин останется в туринском Ювентусе. "Старая синьора" отказалась от продажи резервиста Дженоа, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Кипер успел согласовать условия контракта с "грифонами". Впрочем, Юве решил сохранить Перина. Теперь Дженоа вынужден заново искать замену Николе Леали.

Перин – воспитанник Дженоа. Он защищал цвета генуэзцев в 2010-2021 гг. с несколькими перерывами. В нынешнем сезоне голкипер провел всего 4 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 6 мячей.

К слову, столичная Рома нацелилась на полузащитника Дженоа Мартена Френдрупа.

