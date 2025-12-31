iSport.ua
Футбол

Рома нацелилась на одноклубника Малиновского

"Волки" стремятся усилить среднюю линию.
Сегодня, 11:48       Автор: Антон Федорцив
Мортен Френдруп / Getty Images
Полузащитник итальянского Дженоа Мортен Френдруп заинтересовал Рому. Столичный клуб ведет переговоры о переходе центрхава, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Датчанин может перебраться в Рим в рамках сложной схемы. Один из вариантов перехода Френдрупа – обмен на воспитанника "волков" Николо Пизилли с арендой. Также Рома отдаст определенную сумму за хавбека.

В нынешнем сезоне Френдруп сыграл 18 поединков во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Контракт датского полузащитника с "грифонами" действует до лета 2028-го. Почти 4 года назад Дженоа отдал за него 4,4 млн евро.

Тем временем форвард Ромы Артем Довбик получил карьерный вариант в чемпионате Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома дженоа Мортен Френдруп Николо Пизилли

