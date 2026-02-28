iSport.ua
Украинский форвард дебютировал в Бундеслиге

Дмитрий Богданов вышел в матче против Боруссии.
Сегодня, 20:15       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий Богданов / Getty Images
Нападющий Униона Дмитрий Богданов дебютировал в Бундеслиге.

Это произошло в рамках 24-го тура чемпионата в матче против менхенгладбхской Боруссии. Унион проиграл матч 1:0.

Однако в самой концовке матча тренер решил выпустить украинца, который теперь может похвастать дебютом.

При этом з первую команду Богданов ткже сыграл в Кубке Германии. Против Арминии украинец провел 53 минуты и отличился ассистом.

Напомним, что форвард является воспитанником Динамо. В 2022 году он перешел в молодежную команду Дрездена, а прошлым летом - в Унион.

Ранее также сообщаалось, что УАФ оштрафовал Карпаты.

