Также атлет выполнил норматив для чемпионата мир.

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук защитил титул чемпиона Украины.

В финале соревнований по прыжкам в высоту среди мужчин в помещении принимало участие 11 спортсменов.

Дорощук стартовал с высоты 2.10 м, к которой добрались лишь шестеро других атлетов. А на 2.15 м в секторе остались только Дорощук и Лавский.

Судьба титула чемпиона Украины решалась на высоте 2.21 м, которую Владислав Лавский не сумел взять, а Дорощук прыгнул с первой же попытки.

Далее чемпион также взял планку в 2.30 м, закрыв тем самым норматив для участия на ЧМ.

ЧУ-2026 в помещении. Прыжки в высоту (мужчины)

Олег Дорощук (Кировоградская обл.) — 2.30 м Владислав Лавский (Львовская обл.) — 2.21 м Роман Петрук (Житомирская обл.) — 2.10 м

