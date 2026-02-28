Ливерпуль с перформансом Экитике одолел Вест Хэм

Мерсисайдцы весомую заявку на общий успех сделали в первом тайме. До перерыва подопечные Арне Слота забили три безответных мяча.

В дебюте Экитике принял мяч в штрафной и попал в ближний угол. Дальше ван Дейк забил головой после углового. А перед перерывом Макаллистер воспользовался пасом Экитике после очередного стандарта.

На старте второй половины "железяки" отквитали один мяч – Соучек замкнул прострел Диуфа. Новая вспышка активности пришлась на финальные 20 минут. Команды оформили еще три гола на двоих.

Сначала Гакпо сместился с фланга в центр и попал в дальний угол ворот Вест Хэма. В ответ Кастельянос на дальней штанге замкнул навес Боуэна с углового. Но впоследствии Дисаси срезал в свои ворота прострел Фримпонга – 5:2 в итоге.

Ливерпуль расположился на 5-й позиции в Премьер-лиге. Мерсисайдцы набрали 45 очков. Тем временем Вест Хэм остается в зоне вылета. В активе лондонцев 25 пунктов.

Статистика матча Ливерпуль – Вест Хэм 28-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль – Вест Хэм – 5:2

Голы: Экитике, 5, ван Дейк, 24, Макаллистер, 43, Гакпо, 70, Дисаси, 82 (автогол) – Соучек, 49, Кастельянос, 75

Ожидаемые голы (xG): 1.73 - 1.83

Владение мячом: 49 % - 51 %

Удары: 18 - 11

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 10 - 5

Фолы: 12 - 11

