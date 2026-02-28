iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль с перформансом Экитике одолел Вест Хэм

Команды устроили голевой фестиваль.
Сегодня, 19:05       Автор: Антон Федорцив
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

Мерсисайдцы весомую заявку на общий успех сделали в первом тайме. До перерыва подопечные Арне Слота забили три безответных мяча.

В дебюте Экитике принял мяч в штрафной и попал в ближний угол. Дальше ван Дейк забил головой после углового. А перед перерывом Макаллистер воспользовался пасом Экитике после очередного стандарта.

На старте второй половины "железяки" отквитали один мяч – Соучек замкнул прострел Диуфа. Новая вспышка активности пришлась на финальные 20 минут. Команды оформили еще три гола на двоих.

Сначала Гакпо сместился с фланга в центр и попал в дальний угол ворот Вест Хэма. В ответ Кастельянос на дальней штанге замкнул навес Боуэна с углового. Но впоследствии Дисаси срезал в свои ворота прострел Фримпонга – 5:2 в итоге.

Ливерпуль расположился на 5-й позиции в Премьер-лиге. Мерсисайдцы набрали 45 очков. Тем временем Вест Хэм остается в зоне вылета. В активе лондонцев 25 пунктов.

Статистика матча Ливерпуль – Вест Хэм 28-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль – Вест Хэм – 5:2
Голы: Экитике, 5, ван Дейк, 24, Макаллистер, 43, Гакпо, 70, Дисаси, 82 (автогол) – Соучек, 49, Кастельянос, 75

Ожидаемые голы (xG): 1.73 - 1.83
Владение мячом: 49 % - 51 %
Удары: 18 - 11
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 10 - 5
Фолы: 12 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вест Хэм АПЛ

Статьи по теме

Ливерпуль лидирует в гонке за приобретение хавбека ПСЖ Ливерпуль лидирует в гонке за приобретение хавбека ПСЖ
Джонс близок к переезду в Милан Джонс близок к переезду в Милан
Астон Вилла сенсационно проиграла Вулверхэмптону Астон Вилла сенсационно проиграла Вулверхэмптону
Саутгейт откровенно оценил возможность работы в АПЛ Саутгейт откровенно оценил возможность работы в АПЛ

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Ньюкаслом, Малиновский - с Интером, а также немецкое дерби
просмотров

Последние новости

Европа19:35
Барселона с хет-триком Ямаля разбила Вильярреал
Европа19:05
Ливерпуль с перформансом Экитике одолел Вест Хэм
Европа19:02
Эвертон и Брентфорд вырвали победу в непростых поединках
Украина18:29
Кривбасс пролонгировал трех украинцев
Формула 117:59
Антонелли: Этап в Мельбурне станет для многих шоком
Украина17:50
Суперлига: Днепр разгромил Соколов, Мавпы переиграли Запорожье
Другие страны17:33
Одна из стран согласилась протестировать у себя "офсайд Венгера"
Украина17:30
Металлист 1925 дожал Александрию
Украина16:57
Карпаты получили серьезное наказание от УАФ
Европа16:22
Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK