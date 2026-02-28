Металлист 1925 дожал Александрию

Команда Младена Бартуловича захватила инициативу в дебюте. До экватора тайма Металлист 1925 фактически не выпускал гостей со своей половины. За это время моменты успели упустить Итодо (дважды), Забергджа, Антюх и Калюжный.

В большинстве случаев харьковчанам не хватало точности. С другой стороны, уверенно на линии действовал и кипер Александрии Макаренко. Уже в середине первого тайма он справился с искусным ударом Антюха.

Вторая половина получилась более ровной. Александрия смогла навязать хозяевам борьбу, так что моментов у ворот "желто-черных" стало меньше. Разве что Итодо не реализовал еще две неплохие возможности забить.

Гол Металлисту 1925 фактически подарил Беиратче. Защитник вышел на замену перед угловым и умудрился сыграть рукой в ​​собственной штрафной. К отметке подошел Забергджа и не без труда переиграл Макаренко – 1:0 в итоге.

Металлист 1925 поднялся на 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Бартуловича набрали 28 очков. Тем временем Александрия – предпоследняя (11 пунктов).

Статистика матча Металлист 1925 – Александрия 18-го тура чемпионата Украины

Металлист 1925 – Александрия – 1:0

Голы: Забергджа, 83 (пенальти)

Удары: 22 - 1

Удары в створ: 7 - 0

Угловые: 11 - 1

Фолы: 3 - 11

