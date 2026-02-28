iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Металлист 1925 дожал Александрию

Харьковчане обошлись без потери очков.
Сегодня, 17:30       Автор: Антон Федорцив
Металлист 1925 – Александрия / ФК Металлист 1925
Металлист 1925 – Александрия / ФК Металлист 1925

Команда Младена Бартуловича захватила инициативу в дебюте. До экватора тайма Металлист 1925 фактически не выпускал гостей со своей половины. За это время моменты успели упустить Итодо (дважды), Забергджа, Антюх и Калюжный.

В большинстве случаев харьковчанам не хватало точности. С другой стороны, уверенно на линии действовал и кипер Александрии Макаренко. Уже в середине первого тайма он справился с искусным ударом Антюха.

Вторая половина получилась более ровной. Александрия смогла навязать хозяевам борьбу, так что моментов у ворот "желто-черных" стало меньше. Разве что Итодо не реализовал еще две неплохие возможности забить.

Гол Металлисту 1925 фактически подарил Беиратче. Защитник вышел на замену перед угловым и умудрился сыграть рукой в ​​собственной штрафной. К отметке подошел Забергджа и не без труда переиграл Макаренко – 1:0 в итоге.

Металлист 1925 поднялся на 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Бартуловича набрали 28 очков. Тем временем Александрия – предпоследняя (11 пунктов).

Статистика матча Металлист 1925 – Александрия 18-го тура чемпионата Украины

Металлист 1925 – Александрия – 1:0
Голы: Забергджа, 83 (пенальти)

Удары: 22 - 1
Удары в створ: 7 - 0
Угловые: 11 - 1
Фолы: 3 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия Металлист 1925

Статьи по теме

Карпаты получили серьезное наказание от УАФ Карпаты получили серьезное наказание от УАФ
Полесье уверенно переиграло ЛНЗ Полесье уверенно переиграло ЛНЗ
УПЛ: Динамо разгромило Эпицентр, Шахтер минимально обыграл Верес УПЛ: Динамо разгромило Эпицентр, Шахтер минимально обыграл Верес
Барселона с хет-триком Ямаля разбила Вильярреал Барселона с хет-триком Ямаля разбила Вильярреал

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Ньюкаслом, Малиновский - с Интером, а также немецкое дерби
просмотров

Последние новости

Европа19:35
Барселона с хет-триком Ямаля разбила Вильярреал
Европа19:05
Ливерпуль с перформансом Экитике одолел Вест Хэм
Европа19:02
Эвертон и Брентфорд вырвали победу в непростых поединках
Украина18:29
Кривбасс пролонгировал трех украинцев
Формула 117:59
Антонелли: Этап в Мельбурне станет для многих шоком
Украина17:50
Суперлига: Днепр разгромил Соколов, Мавпы переиграли Запорожье
Другие страны17:33
Одна из стран согласилась протестировать у себя "офсайд Венгера"
Украина17:30
Металлист 1925 дожал Александрию
Украина16:57
Карпаты получили серьезное наказание от УАФ
Европа16:22
Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK