Карпаты получили серьезное наказание от УАФ

Фанаты оказали медвежью услугу клубу.
Сегодня, 16:57       Автор: Антон Федорцив
Фанаты Карпат / ФК Карпаты
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола разобрал матч между донецким Шахтером и львовскими Карпатами. По мотивам поединка оба клуба получили наказание, сообщает официальный сайт УАФ.

"Зелено-белые" заплатят 100 тысяч грн штрафа. Кроме того, Карпаты не смогут рассчитывать на поддержку болельщиков в следующем выездном матче. В то же время "горняки" заплатят 25 тысяч за превышение квоты зрителей.

"Львы" понесли ответственность за драку фанатов Карпат со стюардами. Они сошлись врукопашную с контролерами посреди поединка. Вероятной причиной стычки стали жесткие действия стюардов в отношении нарушителей правил поведения.

К слову, житомирское Полесье уверенно переиграло ЛНЗ в Черкассах.

