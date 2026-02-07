iSport.ua
Азар назвал игрока, которого должен подписать Реал

Призвал Мадрид обратить внимание на турецкий талант.
Вчера, 13:37       Автор: Валентина Чорноштан
Кенан Йылдыз / Getty Images
Кенан Йылдыз / Getty Images

Бывший игрок мадридского Реала бельгиец Эден Азар рассказал, кого должна подписать испанская команда летом 2026 года.

Для журнала La Gazzetta dello Sport он сообщил, что Реалу стоит задуматься о приобретении турецкого хавбека Кенана Йылдыза.

"Мои дети без ума от Йылдыза, они смотрят множество видео с его игрой и надеются увидеть его в Премьер-лиге. Однако мне он кажется игроком уровня Реала", — приводят слова бывшего игрока Челси Mundo Deportivo.

Напомним, что в этом сезоне Серии А турок забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 22 матчах. Он перешёл в Ювентус летом 2023 года из Баварии U19, а его контракт с туринским клубом рассчитан до 2029 года.

Тем временем Бешикташ арендовал голкипера из чемпионата Испании.

