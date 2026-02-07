Азар назвал игрока, которого должен подписать Реал
Бывший игрок мадридского Реала бельгиец Эден Азар рассказал, кого должна подписать испанская команда летом 2026 года.
Для журнала La Gazzetta dello Sport он сообщил, что Реалу стоит задуматься о приобретении турецкого хавбека Кенана Йылдыза.
"Мои дети без ума от Йылдыза, они смотрят множество видео с его игрой и надеются увидеть его в Премьер-лиге. Однако мне он кажется игроком уровня Реала", — приводят слова бывшего игрока Челси Mundo Deportivo.
Напомним, что в этом сезоне Серии А турок забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 22 матчах. Он перешёл в Ювентус летом 2023 года из Баварии U19, а его контракт с туринским клубом рассчитан до 2029 года.
Тем временем Бешикташ арендовал голкипера из чемпионата Испании.
