iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бывший футболист Реала рассказал, что нужно Мбаппе, чтобы выиграть ЗМ

Азар поддержал Мбаппе в борьбе за Золотой мяч.
Сегодня, 18:50       Автор: Валентина Чорноштан
Эден Азар и Килиан Мбаппе / Getty Images
Эден Азар и Килиан Мбаппе / Getty Images

Бывший футболист мадридского Реала и Челси Эден Азар поделился мыслями в интервью Footballogue о том, что нужно сделать Килиану Мбаппе, чтобы завоевать главный индивидуальный приз - Золотой мяч.

Килиану нужно будет выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу, а также пройти как можно дальше на чемпионате мира. Но я за него совершенно не переживаю Золотой мяч он возьмёт.

Читай также: Агент Винисиуса о переговорах с Реалом о продлении контракта

Напомним, что в последнем розыгрыше ЗМ французский форвард занял седьмое место.

Тем временем СМИ отметили атмосферу в Реалее после ухода Алонсо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Форвард Реала обошел по количеству голов Роналдо Форвард Реала обошел по количеству голов Роналдо
Хаби Алонсо оценил шансы Мбаппе сыграть в финале Суперкубка Хаби Алонсо оценил шансы Мбаппе сыграть в финале Суперкубка
Сыграет ли звезда Реала? Травма француза ставит его участие в полуфинале под сомнение Сыграет ли звезда Реала? Травма француза ставит его участие в полуфинале под сомнение
Мбаппе выбыл из-за травмы Мбаппе выбыл из-за травмы

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны и Эвертона, матч Серии А
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа21:31
Барселона согласовала новый контракт с талантливым воспитанником
Европа19:50
Воспитанник Реала может перейти в Арсенал
Олимпийские игры19:49
Украина утвердила состав сборной на Олимпийские игры-2026
Европа19:22
Матета также может покинуть Кристал Пэлас в январе
Европа19:18
Защитник Вильярреала выбыл на длительный срок из-за травмы
Европа18:57
Скандальный лидер Вест Хэма близок к возвращению на родину
Европа18:50
Бывший футболист Реала рассказал, что нужно Мбаппе, чтобы выиграть ЗМ
Европа18:33
Ювентус снова обратил внимание на игроков топ-клубов АПЛ
Европа18:15
Байер получил предложения по Мартину Терье
Европа18:08
Лион намерен продлить аренду звездного бразильца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK