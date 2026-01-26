Бывший футболист Реала рассказал, что нужно Мбаппе, чтобы выиграть ЗМ

Азар поддержал Мбаппе в борьбе за Золотой мяч.

Бывший футболист мадридского Реала и Челси Эден Азар поделился мыслями в интервью Footballogue о том, что нужно сделать Килиану Мбаппе, чтобы завоевать главный индивидуальный приз - Золотой мяч.

Килиану нужно будет выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу, а также пройти как можно дальше на чемпионате мира. Но я за него совершенно не переживаю Золотой мяч он возьмёт.

Читай также: Агент Винисиуса о переговорах с Реалом о продлении контракта

Напомним, что в последнем розыгрыше ЗМ французский форвард занял седьмое место.

Тем временем СМИ отметили атмосферу в Реалее после ухода Алонсо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!