СМИ отметили атмосферу в Реале после ухода Алонсо

The Athletic сообщает об изменениях в составе Реала после смены тренера.

Издание подмечает, что игроки "королевской" команды проявляют реакцию на критику в свой адрес со стороны тренерского штаба Альваро Арбелоа и играют лучше на поле.

Также источники, близкие к футболистам основного состава, заявляют, что напряжённость в раздевалке снизилась, а рабочий климат стал более стабильным и конструктивным.

Накануне Реал сыграл против Вильярреала в рамках 21-го тура Ла Лиги. Матч закончился победой "сливочных" со счётом 2:0 - это вторая победа Арбелоа на посту главного тренера мадридской команды.

К слову, экс-капитан Реала близок к покупке Севильи.

