Челси продлил контракт со своим капитаном
Капитан Челси Рис Джеймс продолжил сотрудничество с лондонским клубом.
Об этом сообщает официальный сайт "синих".
Читай также: Челси установил антирекорд АПЛ
Новый контракт 26-летнего защитника с лондонским клубом будет рассчитан до июня 2032 года.
Reece James signs a new Chelsea contract until 2032. 💙— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2026
Предыдущий договор игрока истекал летом 2028 года.
Напомним, что Джеймс является воспитанником Челси, за первую команду которого дебютировал в 2019 году.
В нынешнем сезоне защитник провел в составе "синих" 35 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и семью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Челси хочет подписать контракт со звездой Реала.
