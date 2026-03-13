iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси продлил контракт со своим капитаном

Рис Джеймс подписал новый долгосрочный договор с лондонским клубом.
Сегодня, 17:29       Автор: Игорь Мищук
Рис Джеймс / Getty Images

Капитан Челси Рис Джеймс продолжил сотрудничество с лондонским клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "синих".

Новый контракт 26-летнего защитника с лондонским клубом будет рассчитан до июня 2032 года.

Предыдущий договор игрока истекал летом 2028 года.

Напомним, что Джеймс является воспитанником Челси, за первую команду которого дебютировал в 2019 году.

В нынешнем сезоне защитник провел в составе "синих" 35 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и семью результативными передачами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рис Джеймс

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK