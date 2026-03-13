Украинский гимнаст Стельмах сменил гражданство

Украинский гимнаст Радомир Стельмах официально сменил гражданство и теперь будет выступать за Германию.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации спортивной гимнастики (FIG).

Смену гражданства спортсменом утвердил Исполнительный комитет FIG на своем заседании в Лас-Вегасе, которое проходило 9-10 марта. Бывший украинец сможет дебютировать за Германию через год - в марте 2027 года.

Стельмах в конце декабря 2025 года был внесен в кадровый реестр сборной Германии по спортивной гимнастике и рассматривается как претендент на попадание в состав команды на международные соревнования.

Стельмах становился чемпионом Европы 2024 года в составе сборной Украины в командном многоборье. Последний раз за украинскую команду он выступал на Олимпиаде-2024 в Париже.

Напомним, ранее бронзовый призер Олимпиады-2024 гимнаст Илья Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!