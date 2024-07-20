Верняев показал фото из Парижа, где скоро стартует Олимпиада-2024

Олимпийская сборная Украины по спортивной гимнастике уже во Франции.

Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпийских игр-2016, Олег Верняв показал поклонникам несколько снимков из Парижа, куда наша олимпийская сборная по гимнастике прибыла накануне.

Олег Верняєв в Парижі / Источник: Instagram

"Welcome to Paris", – подписал фото один из лидеров нашей олимпийской команды. Отметим, наша сборная разместилась в "украинском городке" в Париже.

Олімпійська збірна / Источник: Instagram

Олимпиада-2024 в Париже стартует уже в следующую пятницу, 26 июля. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами сборной Украины по спортивной гимнастике на ОИ-2024.

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