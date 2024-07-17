Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.

В самый разгар Олимпийских игр в Париже пройдут также соревнования по спортивной гимнастике.

Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять шестеро спортсменов.

Состав сборной Украины по спортивной гимнастике на Олимпиаду

Олег Верняев

Илья Ковтун

Игорь Радивилов

Назар Чепурный

Радомир Стельмах

Анна Лащевская

Расписание и результаты соревнований украинцев

27.07 Мужчины, квалификация

28.07 Женщины, квалификация

29.07 Мужчины, командный финал

31.07 Мужчины, многоборье, финал

01.08 Анна Лащевская, многоборье, финал

03.08 Мужчины, вольные упражнения, финал

03.08 Анна Лащевская, опорный прыжок, финал

03.08 Мужчины, конь, финал

04.08 Мужчины, кольца, финал

04.08 Анна Лащевская, Разновысокие брусья, финал

04.08 Мужчины, опорный прыжок, финал

05.08 Мужчины, брусья, финал

05.08 Анна Лащевская, бревно, финал

05.08 Мужчины, перекладина, финал

05.08 Анна Лащевская, вольные упражнения, финал

Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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