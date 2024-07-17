Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.
В самый разгар Олимпийских игр в Париже пройдут также соревнования по спортивной гимнастике.
Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять шестеро спортсменов.
Состав сборной Украины по спортивной гимнастике на Олимпиаду
- Олег Верняев
- Илья Ковтун
- Игорь Радивилов
- Назар Чепурный
- Радомир Стельмах
- Анна Лащевская
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 27.07 Мужчины, квалификация
- 28.07 Женщины, квалификация
- 29.07 Мужчины, командный финал
- 31.07 Мужчины, многоборье, финал
- 01.08 Анна Лащевская, многоборье, финал
- 03.08 Мужчины, вольные упражнения, финал
- 03.08 Анна Лащевская, опорный прыжок, финал
- 03.08 Мужчины, конь, финал
- 04.08 Мужчины, кольца, финал
- 04.08 Анна Лащевская, Разновысокие брусья, финал
- 04.08 Мужчины, опорный прыжок, финал
- 05.08 Мужчины, брусья, финал
- 05.08 Анна Лащевская, бревно, финал
- 05.08 Мужчины, перекладина, финал
- 05.08 Анна Лащевская, вольные упражнения, финал
Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.
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