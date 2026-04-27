Заря уверенно разобралась с Вересом

Два суперголы принесли луганчанам очки.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Заря - Верес / upl.ua

В понедельник, 27 апреля, Заря встречалась с Вересом в 25-м туре УПЛ.

Уже на 19-й минуте Слесар ударом через себя открыл счет. После этого игра разгорелась, команды активно обменивались моментами.

Заря могла удваивать счет в конце тайма, но Жуниньо умудрился пустить мяч выше пустых ворот.

Со стартом второго тайма луганчане снова насели на ворота, но арбитр спас Верес от второго пропущенного. Но ненадолго, так как Вантух пушечным ударом заставил Гороха отбить мяч в собственные ворота.

Заря еще немного подавила, а затем просто уверенно доиграла матч до победы.

Заря - Верес 2:0
Голы: Слесар, 118, Вантух, 60

Заря: Сапутин – Жуниньо, Янич, Джордан, Малыш – Кушниренко (Саллиеу, 79) – Вантух (Елавич, 90+1), Попара (Дришлюк, 79), Андушич, Слесар (Горбач, 88) – Будковский (Задорожный, 88).

Верес: Горох – Смиян, Чечер, Ципот (Корнийчук, 86), Стамулис – Бойко, Клёц (Нийо, 68), Фабрисио (Годя, 68) – Гонсалвеш, Стень (Ндукве, 46), Баия (Шарай, 35).

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

