Карпаты - Верес 2:0: обзор матча и результат игры 17.05.2026

В воскресенье, 17 мая, Карпаты встречались на своем поле с Вересом в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги.

Львовская команда справилась дома с соперником, одержав победу со счетом 2:0 благодаря дублю Владислава Бабогло.

Хозяева поля владели преимуществом в первом тайме, однако на перерыв соперники ушли без забитых мячей. А в начале второй половины встречи капитан Карпат вывел свою команду вперед, замкнув головой подачу с углового с правого фланга от Дениса Мирошниченко.

На 70-й минуте Баболго удвоил преимущество "зелено-белых", в касание ногой переправив мяч в сетку на ближней стойке после навеса со штрафного с левого фланга. Ассистировал ему снова Мирошниченко.

Набрав 41 очко, Карпаты занимают на данный момент девятое место в турнирной таблице УПЛ. Верес расположился строчкой ниже, имея в своем активе 31 балл.

Статистика матча Карпаты - Верес 29-го тура чемпионата Украины

Карпаты - Верес 2:0

Голы: Баболго, 54, 70

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 15 - 8

Удары в створ: 9 - 3

Угловые: 10 - 4

Фолы: 15 - 11

Карпаты: Домчак - Холод, Бабогло, Лях (Сыч, 74), Мирошниченко, Эрики (Эдсон, 69), Чачуа, Рубчинский (Квасница, 74), Костенко, Чебер (Дедов, 89), Карабин (Бруниньо, 46).

Верес: Кожухар - Стамулис, Ципот, Вовченко, Протасевич (Смиян, 61), Бойко (Чечер, 46), Нийо, Фабрисио, Байя (Гонсалвеш, 46), Шарай (Маткивский, 80), Стень (Мурашко, 61).

Предупреждения: Эрики, Чебер, Костенко - Стамулис, Чечер.

