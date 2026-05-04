Заря в непростом матче обыграла Рух

В понедельник, 4 мая, Рух принимал дома Зарю.

Гости попытались взять мяч под контроль, но львовяне уверенно действовали в контратак, не давая Сапутину отдохнуть. И в итоге уже на 20-й минуте Невес открыл счет ударом в касание.

До конца тайма Рух имел еще пару моментов, однако счет до перерыва не изменился.

Второй тайм гости начали активней, и уже вскоре Попара отлично сыграл в отборе и сразу же отправил мяч в ворота Гереты. Рух включился поздновато, но Сапутин продолжал парировать все удары.

В итоге в самом конце матча Будковский вырвал все же три очка для своей команды. Рух мог спастись, но удар Кителы перед самым свистком приняла на себя перекладина.

Рух - Заря 1:2

Голы: Невес, 21 - Попара, 60, Будковский, 85

Рух: Герета – Китела, Товарницкий, Слюсар, Роман – Таллес, М. Бойко, Притула – Диалло (Себро, 83), Невес (Тутти, 78), Алмазбеков (Копина, 78).

Заря: Сапутин – Жуниньо, Эскинья, Джордан, Малыш (Горбач, 66) – Кушниренко (Башич, 90), Вантух, Саллиеу (Мичин, 46), Попара (Дрышлюк, 90), Слесар – Будковский.

