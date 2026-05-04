iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Заря в непростом матче обыграла Рух

Сапутин немало поспособствовал победу.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Рух - Заря / upl.ua
Рух - Заря / upl.ua

В понедельник, 4 мая, Рух принимал дома Зарю.

Гости попытались взять мяч под контроль, но львовяне уверенно действовали в контратак, не давая Сапутину отдохнуть. И в итоге уже на 20-й минуте Невес открыл счет ударом в касание.

До конца тайма Рух имел еще пару моментов, однако счет до перерыва не изменился.

Второй тайм гости начали активней, и уже вскоре Попара отлично сыграл в отборе и сразу же отправил мяч в ворота Гереты. Рух включился поздновато, но Сапутин продолжал парировать все удары.

В итоге в самом конце матча Будковский вырвал все же три очка для своей команды. Рух мог спастись, но удар Кителы перед самым свистком приняла на себя перекладина.

Рух - Заря 1:2
Голы: Невес, 21 - Попара, 60, Будковский, 85

Рух: Герета – Китела, Товарницкий, Слюсар, Роман – Таллес, М. Бойко, Притула – Диалло (Себро, 83), Невес (Тутти, 78), Алмазбеков (Копина, 78).

Заря: Сапутин – Жуниньо, Эскинья, Джордан, Малыш (Горбач, 66) – Кушниренко (Башич, 90), Вантух, Саллиеу (Мичин, 46), Попара (Дрышлюк, 90), Слесар – Будковский.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск рух львов

Статьи по теме

УПЛ: Рух уступил дома Заре УПЛ: Рух уступил дома Заре
Заря уверенно разобралась с Вересом Заря уверенно разобралась с Вересом
Гол Джордана принес Заре победу над Эпицентром Гол Джордана принес Заре победу над Эпицентром
Колос упустил победу над Зарей Колос упустил победу над Зарей

Видео

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после второй сессии
просмотров
Футбол сегодня: заключительный матч тура УПЛ, поединки Челси, Манчестер Сити, Ромы
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Детройт и Кливленд выиграли свои серии первого раунда
просмотров

Последние новости

Европа20:48
Гендиректор Баварии - о матче с ПСЖ: Нам нужно снова поразить футбольный мир
Украина20:20
УПЛ: Рух уступил дома Заре
Украина19:55
Заря в непростом матче обыграла Рух
Европа19:20
Челси неожиданно уступил Ноттингему
Европа18:30
Дебютант Челси покинул поле на носилках
Европа17:59
Защитник Реала выбыл на долгий срок
Другие17:29
Ершов завоевал первую медаль на уровне Грэндслемов
Формула 117:13
Леклер потерял еще две позиции на Гран-при Майами
Европа16:34
Игроки МЮ требуют назначить Каррика тренером
Европа16:17
В Швейцарии появился неожиданный чемпион
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK