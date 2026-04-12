iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гол Джордана принес Заре победу над Эпицентром

Аутсайдер имел неплохие шансы заработать очки.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Заря - Эпицентр / fczorya.com

В воскресенье, 12 апреля, Заря встречалась с Эпицентром.

Команды начали довольно активно, и уже в первый 10 минут Супряга и Будковский могли открывать счет.

Заре удалось минимально захватить инициативу, и уже спустя полчаса Джордан вывел луганский клуб вперед. Под конец тайма Сифуэнтес мог сравнять, но Турбаевский сумел парировать удар.

А вот со стартом второго тайма Эпицентр начал давить. Турбаевскому пришлось немало поработать, чтобы сохранить ворота сухими, но и защитники уверенно страховали кипера.

Ближе к концу матча свои моменты получила и Заря, но и Билык тоже уверенно парировал все удары. Как итог, минимальная победа Зари.

Заря - Эпицентр 1:0
Гол: Джордан, 33

Заря: Турбаевский – Жуниньо, Эскинья, Джордан, Пердута (Дришлюк, 46) – Малыш, Кушниренко – Слесар (Попара, 62), Бах (Анджушич, 46), Горбач (Задорожный, 90+2) – Будковский

Эпицентр: Билык – Климец, Кош, Мороз, Лучкевич (Григоращук, 76) – Запорожец (Маткевич, 65), Себерио (Беженар, 86) – Сифуэнтес, Миронюк (Демченко, 76), Сидун – Супряга (Ковалец, 65)

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эпицентр Заря Луганск

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK