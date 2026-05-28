Хавбек Сити в шаге от перехода в Барселону

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва станет игроком Барселоны, пишет Николо Скира.

Напомним, что португалец объявил об уходе из манчестерского клуба по окончании сезона.

Барселона готова предложить португальцу контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

В текущем сезоне у Бернарду Силвы 38 матчей в АПЛ и два гола.

Ранее также сообщалось, что Барселона также работает над трансфером Альвареса.

