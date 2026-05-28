Бывший защитник сборной Италии извинился за визит на болота

Марко Матерацци заявил, что он против войны.
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Марко Матерацци / Getty Images
Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци извинился за поездку в росию.

Напомним, что он и Андреа Пирло были приглашенными гостями на финал суперкубка.

А по возвращении в Италию Матерацци заявил, что чувстует себя виноватым за эту поездку, а также выступает против любой войны.

В последние несколько часов было много разговоров о моей поездке в росию. Я провел полдня, участвуя исключительно в мероприятиях для детей. Я не принимал участия ни в каких других мероприятиях на стадионе. Несмотря на это, я понимаю, что мое присутствие в тот день причинило боль многим людям. Я понимаю, что был неосмотрителен, недооценив последствия своего поступка, и я без проблем признаю это. Те, кто меня знает, знают, что я никогда не прячусь.

Я понимаю, что разочаровал многих людей. Моя главная цель – сделать так, чтобы дети со всего мира чувствовали себя хорошо и получали удовольствие, играя в футбол. Я хочу от всего сердца заявить, что я против любой войны и пропаганды

