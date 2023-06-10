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Матерацци: Манчестер Сити сейчас где-то в стратосфере

Итальянец в восторге от игры "горожан".
Сегодня, 21:21
Марко Матерации / Getty Images
Марко Матерации / Getty Images

Экс-игрок Интера Марко Матерацци высказался о форме Манчестер Сити в преддверии финала Лиги чемпионов.

"Горожане" и миланцы сегодня сыграют в финале Лиги чемпионов. Англичане в случае победы сделают требл.

Ман Сити сейчас где-то в стратосфере. История не побеждает сама по себе – иначе Интер выиграл бы. И деньги тоже не побеждают сами по себе – иначе Сити выиграл бы гарантированно.

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Больше всего меня беспокоит то, что Гвардиола не дает расслабиться своим футболистам, потому что знает, что с нами, итальянцами, трудно. Я бы предпочел, чтобы Манчестер Сити был более самоуверен.

Лукаку или Джеко в старте? Это хорошая головоломка. Сейчас Ромелу в великолепной форме. Но нужен баланс. Я всегда играл в старте, а на финал вдруг остаюсь в запасе – это может внести дисбаланс", – сказал Матерацци в эфире Sky Sport.

Напомним, матч Манчестер Сити - Интер состоится, сегодня, 10 июня в 22:00 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Марко Матерацци Манчестер Сити

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