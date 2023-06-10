Центрбэк Ман Сити: Мы считаем, что в финале Лиги чемпионов нет фаворита

Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов.

По словам португальца, в этом матче нет фаворита несмотря на то, что люди могут считать иначе.

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"Самая большая ошибка, которую мы можем сделать, - это забыть, что это финал. Люди могут говорить все, что хотят, но мы считаем, что в этой игре нет фаворита. Фаворитом можно стать только тогда, когда выходишь на поле и начинаешь что-то делать.

Каждый сезон отличается. Каждый год наше главное испытание - поиск баланса при тех ресурсах, которые у нас есть. Думаю, все мы можем согласиться, что в этом сезоне мы приобрели особый баланс. Чувствую, что с тех пор, как я пришел в этот клуб, мы создали очень хорошую, сбалансированную и сильную команду. На данный момент мы выиграли два трофея. Стремимся к последнему, сделаем все возможное, чтобы его завоевать.

Говорю об этом уже давно. В феврале наступает наш лучший период. С этого времени наша команда неизменно демонстрирует себя с наилучшей стороны. Сегодняшний день не станет исключением. Это еще одна возможность для всех нас проявить себя.

Мы имеем группу из пяти капитанов, но каждый из нас сам по себе капитан. Каждый может сказать свое слово на поле, когда пробьет время. Это наше особое качество. Каждый игрок был лидером в прошлом. Мы собрали этих футболистов вместе. Когда нужный момент наступает, мы знаем, что время действовать.

Опасность представляют не только один, два или три игрока. Мы знаем, что ошибемся, если не уделим хоть кому-то достаточного внимания. Не собираемся допускать эту ошибку", - сказал Диаш.

Напомним, матч Манчестер Сити - Интер состоится, сегодня, 10 июня в 22:00 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча.