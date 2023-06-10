Манчестер Сити - Интер: кто победит и почему

В субботу, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и миланским Интером. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

Манчестер Сити - Интер

10 июня, 22:00, Стамбул

Главный арбитр матча - Шимон Марчиняк (Польша)

Телетрансляция - Мегого футбол

Почему выиграет Интер (Безуглый Андрей)

Безусловно, "нерадзурри" подходят к этому матчу в статусе андердогов. Букмекеры оценивают шансы на победу итальянского клуба коэфициентом от 6 до 7,6. Однако есть несколько факторов, которые могут склонить чашу весов на пользу Интера.

Команда сильна в важных матчах. У Интера нет никаких проблем с мотивацией в матчах против серьезных соперников. Команда Индзаги может уступить Болонье или Специи, а затем разобраться с Миланом, Наполи и Лацио. К тому же в текущем розыгрыше ЛЧ "нерадзурри" сыграли шесть игр на ноль, дважды всухую обыграв Милан в полуфинале. Также команда совершила крутой камбек в финале Кубка Италии против Фиорентины, в то время как "горожане" не выглядели очень уверенно против Юнайтед.

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Мартинес и Барелла. Лаутаро Мартинес, став чемепионом мира, демонстрирует невероятную уверенность в своих силах. После ЧМ в Катаре нападающий сильно прибавил и закончил чемпионат на второй строчке бомбардиров, уступив лишь феноменальному Осимхену. Именно аргентинец может решающим фактором противостояния. Достаточно будет одного момента, чтобы перевернуть ход всего матча.

В свою очередь в будущем финале будет важно, какая из команд заберет под свой контроль центр поля, и здесь на первый план выходит Николо Барелла, который выдает сейчас лучший сезон в карьеру по многим показателям. Также в центре у "нерадзурри" есть неуступчивый Брозович и креативный Чалханоглу, но именно итальянец может взять на себя роль главного дирижера противостояния.

Суеверия. В финальном матче Лиги чемпионов все средства хороши, а различные совпадения и правила как раз на стороне итальянского клуба. Во-первых, с 2013 года титул победителя ЛЧ всегда берет хорватский игрок, который как раз имеется у "нерадзурри" и которого нет у Сити, речь о Марцело Брозовиче.

Источник: Getty Images

Во-вторых, Интер последний раз брал ЛЧ в 2010 году, встречу сдил британский арбитр Говард Уэбб, который также в том сезоне судил финал Чемпионата мира. Шимон Марчиняк, который будет судить матч Манчестер Сити - Интер также обслуживал финал ЧМ в Катаре.

С кадрами у Интера проблем нет, команда Симоне Индзаги полностью готова к поединку. Главный вопрос, наверное в том, хватит ли опыта и уверенностив своих силах защитникам "нерадзурри", чтобы сдержать Холанда.

Почему выиграет Манчестер Сити (Василий Медвидь)

Писать аргументы в пользу победы "записного" фаворита всегда легче, однако, Сити уже много раз были фаворитом противостояния в Лиге чемпионов, а потом что-то шло не так. Возможно, на этот раз произойдет так же, но давайте приведем несколько аргументов в пользу того, что этот матч прервет эту печальную для "горожан" тенденцию.

Самый сильный состав в истории клуба: Как бы это странно не звучало, но манкунианцам постоянно чего-то не хватало. Из-за недостаточной глубины состава бывали ситуации в связи, с которыми в ответственный момент выходили либо игроки, для которых позиция не является профильной, либо они просто были не основными игроками и из-за этого имели недостаточный опыт "больших" матчей. Сейчас же в Сити наконец-то все здоровы, а игроки ротации готовы усиливать команду в любой момент.

Источник: Getty Images

Гвардиола: Многие в шутку, или не совсем, скажут, что наличие испанца на тренерском мостике в этом матче это скорее минус, а не плюс, но давайте будем честными и серьезными. Пеп - один из лучших, если не лучший тренер в истории футбола и явно сильнее своего визави в этом матче.

К тому же испанец пообещал, что не будет придумывать ничего необычного на финальный поединок. Не верить испанцу, учитывая, то, что люди учатся на своих ошибках и как уже было сказано "горожане" подходят к этому матчу в полной боевой готовности, поэтому, нет необходимости выпускать, например, Серхио Гарсию на позицию центрального полузащитника нет.

Холанд: Норвежец провел просто сумасшедший сезон, пристыдив всех своих хейтеров и скептиков, которые могли говорить, что-то вроде: "Не в пользу Холанда говорит тот факт, что Бундеслига гораздо более "открытая" лига, и забивать в ней легче. В конце концов, нам не надо далеко ходить за примерами, и мы можем вспомнить того же Тимо Вернера, который в составе РБ Лейпциг был одним из лучших, а в Челси полностью провалился". Учитывая победу Манчестер Сити в АПЛ и Кубке Англии, Эрлинг будет иметь бешеную мотивацию, потому что только он, имея требл, сможет хотя бы навязать борьбу Лео Месси за Золотой мяч.

Источник: Getty Images

Да, у форварда не лучшее резюме в важных поединках, но, когда-то и эта тенденция должна прерваться, а Интер, оборона которого при всем уважении, оставляет желать лучшего, представляется для этого лучшим соперником.

Ориентировочные составы на матч Ман Сити - Интер

Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аке — Стоунз, Родри — Бернарду Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш — Холанд.

Интер: Онана — Дармиан, Ачерби, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Димарко — Чалханоглу — Мартинес, Джеко

Матч Манчестер Сити – Интер начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступнаонлайн-трансляция противостояния.